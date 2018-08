Blinen hawwe muoite mei shared space

Ut ûndersyk fan it UMCG yn Grins die in pear jier lyn al bliken dat bline minsken it paad bjuster reitsje op shard-space-plakken. Der waard doe advisearre om nije oriïntaasjepunten oan te bringen as ferfanging fan de eardere stoepen en fytspaden. Te tinken falt oan bankjes of it oanbringen fan in dúdlik fielber ferskil yn de ûndergrûn.