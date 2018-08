OMROP-TIP: Buro de Vries live yn Himpens-Tearns

Tweintich jier lyn begûn de grutte metamorfoaze fan de súdkant fan Ljouwert: in nij bestimmingsplan foar de wyk Suderbuorren mei dêryn romte foar de bou fan 1750 nije wenningen, it oanplantsjen fan hûndert hektare bosk en it útgraven fan tal fan nije wetterpartijen, wêrûnder de Tearnzer Wielen. De gefolgen foar de doarpkes Himpens en Tearns wiene grut. Dochs is it eigen doarpskarakter dochs behâlden bleaun. Soe dat ek foar it mienskipsgefoel jilde?

Buro de Vries is dizze simmer yn tsien doarpen, ferspraat oer de provinsje op syk nei de 'iepen mienskip', it skaaimerk fan LF2018. Soe dat hjir ek te finen wêze, of soene de stedske gewoantes Himpens en Tearns ek al berikt hawwe? Yn Buro de Vries treffe we ûnder mear de doarpsâldsten fan beide doarpen. Beiden hawwe de grutte feroarings fan it begjin ôf meimakke en sy hifkje foar ús de konsekwinsjes.