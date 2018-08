Fytsshowband Crescendo op Reade Plein: Spektakel en oehs en ahs

"Wy kamen fuortendaliks op mei spektakel en krúsling trochinoar hinne ridend. Dan krijst in soad oehs en ahs. Wy fierden in act op mei humor. Ien fan de korpsleden op de fyts kriget sabeare in ûngelok. Doe hawwe wy de fyts begroeven, net de persoan."

Cresendo hat twa dagen repetearre en freed gie it echt los op it Reade Plein mei op de achtergrûn de Vasilli Katedraal en it Kremlin. "Mei sântûzen man op de tribune en fjoerwurk. Prachtich. Wy hawwe no noch alve optredens. Aansen gean wy mei de bus nei in park foar in militêre parade. Dêrnei jûn werom op it Reade Plein.."