Wer in simmer sûnder patat en iis by de Spokeplas

Ien fan de mooglikheden dy't no mei de gemeente besprutsen wurde sil, is om te wurkjen mei minsken dy't in ôfstân ta de arbeidsmerk hawwe. Dat is noch wol in hiel proses, om't hieltyd minder minsken mei in beheining yn oanmerking komme foar dit soarte arbeidsplakken. Dochs wol ek de gemeente Weststellingwerf mei Steatsboskbehear sjen nei dizze mooglikheid. Kommende moanne wurdt dêroer praat.

As it net slagget om in oplossing te finen, wurdt wer sjoen nei wat dan noch kin om dochs in ytgelegenheid te krijen. Dan wurdt it wol dreger.

Yn it gebouke by de Spokeplas sitte ek dûsen en toiletten. Dy bliuwe yn alle gefallen tagonklik. It gebou giet net plat, seit boskwachter Vriesema.