Mear maatregels needsaaklik om ûnderwizerstekoart te ferminderjen

"It giet mis mei de groep ferfangers", seit Sijtsema. "Der binne te min fergangers. De measten kinne wol in reguliere baan krije mei in fêst kontrakt en dat hat dan dochs de foarkar. Regionaal gearwurkje dogge wy hjir al, dus moatte wy sjen nei oare mooglikheden. Mear ynsette fan ûnderwiisassistinten kin in mooglikheid wêze. Fan de ûnderwiisassistinten dy't no ynset wurde, hat de helte in Pabodiploma".

Stille reserves

It ynsetten fan mear sydynstreamers kin ek in oplossing wêze. "Net elkenien is geskikt, mar der sit seker stille reserves tusken dy't wy brûke kinne."Yn it mear ynsette en langer wurkje litte fan besteand personiel sjocht Sijtsema net folle heil. In hiel soad wolle yn ferbân mei de thússituaasje net mear as in parttime baan.

Mar der moat echt wat barre, neffens Sijtsema. "Oars moatte wy by sykte klassen gearfoegje of nei hûs ta stjoere."