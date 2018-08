Matchwinner Rossi: "In spesjaal gefoel en in prachtich momint"

Reaksje René Hake

Cambuur had het moeilijk met AZ en dat had trainer Hake vooraf niet gedacht. "Los van de overwinning ben ik over de manier waarop niet tevreden. Zij beschikken over technisch vaardige spelers en als je de ruimte te groot maakt, zijn zij in staat onder de druk uit te spelen en dat gebeurde."

Hake wie wol te sprekken oer it resultaat. "We hebben de overwinning over de streep getrokken en dat is het belangrijkste. Vier uit twee is goed."