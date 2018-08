Ynfaller Rossi besoarget SC Cambuur winst mei earste balkontakt

Ien-op-ien

Healwei de earste helte tocht de thúsklup oan in penalty, mar skiedsrjochter Christian Mulder seach gjin oertreding yn de fal fan Emmanuel Mbende. In pear minuten letter wie it raak foar Cambuur. Kevin van Kippersluis betsjinne Mathieu en de middenfjilder sette ien-op-ien mei Schendelaar Cambuur op foarsprong (1-0).

In minút foar it skoft wiene de besikers ticht by de lykmakker, mar AZ-spits Ferdy Druijf seach syn kopbal op de goal fan keeper Xavier Mous delkommen.