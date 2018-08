IFKS-skippers Brundel en Zijsling protestearje en krije gelyk

De IFKS woe nammentlik de bemanningslist-regel weromdraaie. De regel wie dit jier krekt foar it earst yn it libben roppen.

De wedstriidkommisje hat de twa skippers yn it gelyk steld en jout it bestjoer fan de IFKS it advys de regel net ûnder de kompetysje te skrappen. Sneontemoarn rûn 8.00 oere sil it bestjoer útspraak dwaan.