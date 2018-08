Olde Riekerink sjocht foarút op Feyenoord-thús: "Goede ploeg"

Ek Jizz Hornkamp soe yn de punt fan de oanfal spylje kinne, mar de talintfolle oanfaller wurdt nei alle gedachten ferhierd oan MVV. Hamstra lit witte dat it net om in definityf ôfskied giet. "Absoluut niet, dit is een keuze waarvan wij denken dat dit goed is voor zijn ontwikkeling. Wij vinden Jizz gewoon een goede speler."

Ek Pelle van Amersfoort is in opsje foar yn de spits. De oanfaller hat dêroer in petear hân mei Olde Riekerink. Der is wol in soad ynteresse foar de jeugdynternasjonal. Sa kin er de oerstap meitsje nei de Championship. In ploech út it twadde nivo fan Ingelân hat konkrete ynteresse, mar de klups binne der noch net út.