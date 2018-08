Friezen yn it spier foar frijlitting fan rappende politikus út Uganda

Korrupsje en geweld

"Bobi wie trije doe't Museveni presidint waard. Hy swaait no noch altyd de skepter", fertelt Selma. It grutste part fan Uganda bestiet út minsken ûnder de 35 jier. "Dy jongeren wolle earlike ferkiezings, goeie sûnenssoarch en ûnderwiis, mar dat is net op oarder troch korrupsje en geweld. Bobi ropt minsken op om harren te ferienigen tsjin Museveni." Dat tsjinlûd wurdt net op priis steld, giet Selma fierder. "Bobi wurdt no beskuldige fan heechferried, dat is in taktyk om de sterker wurdende opposysje de mûle te snoeren. Museveni hopet dat se mei dit presjemiddel him it swijen oplizze kinne."

Nij elan

Selma sels tinkt ek dat de tiid ryp is foar feroaring. "Uganda is in heale plysjesteat wurden. Ast mei mear as trije minsken byinoar komst, dan wurdst al hast oppakt. It wurdt tiid dat in oar persoan it roer oernimt. In soad jongeren yn Oeganda sjogge yn Bobi dy persoan."