Ekstra maatregels foar komst Oekraynske aktivist nei Ljouwert

Suksesfol

Mei gasten as Jan Terlouw, Afshin Elian en Annabel Nanninga kin de redaksje fan IepenUP Live weromsjen op in suksesfol earste seizoen, mei net allinne alle wiken in folle seal mar ek fia Facebook mei in berik fan hast 30.000 sjoggers.

Foar de kommende útstjoeringen, alle woansdeitejûnen tusken 20.00 en 21.30 oere yn Neushoorn Café stean ûnder oaren Theo Hiddema, Piet Hein Eek en Henk de Jong as gasten op it programma.

IepenUP Live is te folgjen fia de webside en de Facebookside fan Omrop Fryslân. Mear ynformaasje oer IepenUP is te finen op Facebook. IepenUP is in inisjatyf fan Omrop Fryslân en LF2018.