Nyck de Vries pakt syn earste poleposition yn de Formule 2

Nyck de Vries fan Twellingea hat freedtemiddei yn België de earste poleposition yn syn Formule 2-karriere behelle. De Fryske autokoereur sette in tiid fan 1.56.054 del op it sirkwy fan Spa-Francorchamps. Dêrmei wie er hast in heale sekonde rapper as klassemintslieder George Russell.