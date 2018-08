"Ljouwert ferkwânselet beskerme doarpsgesicht Wergea"

De gemeente Ljouwert hie nea in fergunning jaan mochten foar in dakkajút op in pân oan de Grote Buren yn Wergea. Dat fynt in ynwenner fan it doarp. Dy sei freed by in sitting by de Ried fan Steat dat Ljouwert dêrmei it beskerme doarpsgesicht fan Wergea ferkwânselet. De man wennet njonken it pân dêr't de dakkajút op boud is en sjocht der út syn tún wei op út.