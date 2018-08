Twadde fertochte (26) fan plofkreak De Lemmer oanhâlden yn België

De plysje hat tongersdei in twadde fertochte oanhâlden op fertinking fan belutsenheid by de plofkreak op in pinautomaat op De Lemmer, yn maaie foarich jier. It giet om in 26-jierrige ynwenner fan Urk. De fertochte waard yn België oanhâlden en is oerbrocht nei de finzenis yn Ljouwert.