Dieder stekpartij Lübeck opnommen yn psychiatryske ynrjochting

De man dy't ôfrûne moanne yn in bus by it Dútske Lübeck mei in mes op passazjiers ynstuts, is opnommen yn in psychiatryske ynrjochting. Dat hat it Iepenbier Ministearje yn Lübeck bekend makke. De man soe neffens saakkundigen lije oan in foarm fan paranoïde skizofreny.