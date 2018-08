Amelanner bunkers 'heakje net soad ta' en bliuwe ûnder sân

App

Der wurdt yntusken wurke oan it ûntsluten fan in Tobruk (skuttersput) op it Engelsmanduun. En de twa manskippebunkers yn de Tonnedunen oan it Suudwest fan It Amelân wurde tagonklik makke. Mooglik dat noch in lytse bunker yn de Hollumer bosk iepensteld wurdt, mar dat is it dan ek. Dan is it bunkerferhaal wol kompleet, seit Joop de Jong.

Lâns de bunkers op it Suudwest komt in lytse rûte dy't mei help fan in app kuierjend en fytsend te folgjen is. Dy rûte is takom jier klear, is de ferwachting.