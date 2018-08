150.000ste besiker foar Escher-útstalling yn Fries Museum

Neffens Callens binne der nei fjouwer moannen Escher op Reis al likefolle besikers nei it museum kaam as yn de fjouwer moannen duorjende eksposysje Alma-Tadema: klassieke verleiding. De eksposysje iepene op 28 april en duorret noch twa moannen, oant 28 oktober. Besikers wurdearje de útstalling gemiddeld mei in 8,4. Fanwegen de drokte hat it museum de iepeningstiden ferromme.