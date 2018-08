Frou IJmkje Esveld-Visser út Harns wurdt 102: "Gewoan doorzette"

Frou Esveld waard yn 1916 berne yn Frjentsjer yn in gesin fan 9 bern. Heit siet op see en mem wie thús. De mem fan frou Esveld stoar al jong, doe't se 37 jier wie. De bern moasten it doe sels rêde. "Ik hew best wel een druk leven had", seit frou Esveld. Ien fan de broers wie beheind en moast ek bot holpen wurde.

Selsredsum

Doe't IJmkje 29 wie, troude se en ferhuze se mei har man nei Harns. Al 73 jier wennet se oan it Scheffersplein. En dêr giet se ek net mear wei, as it oan har leit. Frou Esveld docht it measte noch sels, mar krijt wol help fan har bern. Har dochter makket alle moandeis skjin. Fierders rêdt se har bêst. Se siedt sels har iten en borduere docht se ek noch altyd.