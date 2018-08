LIVE: It IFKS Skûtsjesilen by De Lemmer

De skûtsjes fan de Grutte A yn it IFKS skûtsjesilen sille freed los foar de earste dei by De Lemmer. Op de Iselmar wurdt fansels wer striden om de deiwinst. Dy kin ek grutte gefolgen ha foar it klassemint. It belooft in spannende wedstriid te wurden op de ien nei lêste dei fan de IFKS. Wa komt der as earste oer de finish? Folgje it live!

UPDATE: Fanwege de hurde wyn is de wedstriid útsteld, sa lit de organisaasje witte. As der om 18.00 oer noch net syld wurde kin, dan giet it skûtsjesilen by De Lemmer freed net troch.