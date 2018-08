De skea troch de drûchte fertsjinnet it predikaat 'Ramp'

Neffens De Jong komme bouboeren yn bepaalde gebieten mar op sa'n 30% út fan wat gewoanwei fan it lân komt. De NAV hat dêrom in brief nei minister Carola Schouten stjoerd mei de oprop om dit as 'Ramp' te bestimpeljen. Yn dat gefal kin in berop dien wurde op de 'Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen'.