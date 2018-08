Oarsaak brân yn kampearbuorkerij Eastermar kin net achterhelle wurde

De brân ûntstie woansdei om 05.30 oere hinne yn in skuorre op it fakânsjepark Onder de Linde yn Eastermar. It fjoer sloech al gau oer nei de kampearbuorkerij neist de skuorre. De buorkerij gie ferlern by de brân. De fjirtjin gasten dy't deryn sieten, koene der op tiid útkomme. Sa'n tritich fakânsjegongers dy't yn de sjalets tichteby de buorkerij sieten, kamen ek mei de skrik frij.