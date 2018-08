Skylger berger krijt tonnen boete foar stellerij út skipswrak

Gjin lisinsje

It Britske skip waard yn de Earste Wrâldoarloch ta sinken brocht troch in Dútske ûnderseeboat. It leit sûnt dy tiid yn de Keltyske see. It bergingsbedriuw hie neffens de rjochter gjin lisinsje om guod út it skip te heljen.

Op 'e die trapearre

De bemanning waard yn augustus 2016 op 'e die trappearre troch de Britske marine. Se waarden oanhâlden en it skip waard nei Ingelân brocht. De wearde fan it guod dat se nei boppen helle hiene wie sa'n 115.000 dollar (hast 100.000 euro).

Net de earste kear

It Britske regear hannelet strang tsjin minsken dy't oarlochsgrêven op see skeine. Friendship Offshore waard twa jier lyn ek al beskuldige fan stellerij fan it yn 1916 sonken slachskip Queen Mary.