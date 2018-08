Eksposysje oer Beuys: "Fryslân wie de earste demokrasy yn de wrâld"

Yn Ferwert is in eksposysje te sjen oer de Dútske keunstner Joseph Beuys. It is net in namme dy't yn Nederlân by it grutte publyk bekend is. Ynternasjonaal wurdt hy sjoen as ien fan de wichtichste keunstners út de 20e iuw. Hy wie yn de jierren 60 en 70 ferneamd om syn aparte foarstellingen.