200 filmkes fan Maarten van der Weijden foar kompilaasje

De ferslachjouwers fan Omrop Fryslân wiene der sels by it ôfrûne wykein, mar it publyk kaam ek manmachtich op de grutte prestaasje fan Maarten van der Weijden ôf. Dat hat in hiel soad filmmateriaal opsmiten. Dat komt no dus yn in kompilaasje. Yntusken is der genôch materiaal binnen kommen.