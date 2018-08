Undersykburo jout flater ta: der is ferkeard metten

Troch it stof

Direkteur Gertjan Slob van Locatus leit út hoe't it kaam dat se ta oare sifers kamen. "Bij het Reuzenfestival hebben we gedacht dat het vooral in de binnenstad plaatsvindt. Dat is voor een deel ook zo, maar in een veel groter gebied dan dat wij hebben gemeten. Dat hebben wij ons onvoldoende gerealiseerd."

"Het Reuzenmeisje is zaterdag bijvoorbeeld helemaal niet in het gebied geweest waar wij hebben gemeten. Dus alle bezoekers van het Reuzenmeisje bijvoorbeeld, daar kunnen wij niets over zeggen."

Slob en it ûndersyksburo bale bot. "We meten op heel veel plekken dit soort bezoekersaantallen. In Leeuwarden was het aantal bezoekers in de binnenstad verviervoudigd. Dat lukt alleen de topfestivals, iedere stad knijpt z'n handjes dan dicht. We waren dan ook al puur van mening dat het hartstikke succesvol is. Nu lijkt het alsof wij denken dat dat niet zo is, maar dat vinden wij ook."