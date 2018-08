Tadema wint IFKS-wedstriid nei oanfarring

Tadema wie nei de winst yn de wedstriid amper noch bekaam fan de skrik fan de oanfarring. "It wie echt in klap. Dat fernim ik ek wol. Dêrnei sile je wer, dus dan moatst de kop derby hâlde. Myn broer naam it oer yn it foardewynse rak, dat kin prima. It swimfest hie ik wat lêst fan, dat wie in beklemmend gefoel. Al wat lêst fan de ribben. It wie in hektyske wedstriid. Sitst hiel heech yn de adrenaline, dus dan moatst even bekomme." Eastermar stiet op dit stuit fier foaroan yn it klassemint fan de Grutte A.