Tadema wint IFKS wedstriid nei botsing

De wedstriid begûn tongersdeitemiddei mei in soad konsternaasje. De úteinlike winner, Geale Tadema fan it skûtsje It Doarp Eastermar, waard troch it skûtsje fan Arend Wisse de Boer oerboard slein. De Drie Gebroeders fan De Boer draaide te let by de boppeste tonne, en fear dêrtroch op it skûtsje fan Tadema. Dy siet op dat stuit oan it helmhout, en waard troch de klap lansearre. De Drie Gebroerders hat de wedstryd ferlitten en ferspilet dêrmei syn kampioenskip.

Tadema wie nei de winst yn de wedstriid amper noch bekaam fan de skrik fan de oanfarring. "It wie echt in klap. Dat fernim ik ek wol. Dêrnei sile je wer, dus dan moatst de kop derby hâlde. Myn broer naam it oer yn it foardewynse rak, dat kin prima. It swimfest hie ik wat lêst fan, dat wie in beklemmend gefoel. Al wat lêst fan de ribben. It wie in hektyske wedstriid. Sitst hiel heech yn de adrenaline, dus dan moatst even bekomme." Eastermar stiet op dit stuit fier foaroan yn it klassemint fan de Grutte A.

Protesten

Der rinne noch in tal protesten, dus it is noch net folslein dúdlik hoe't de úteinlike útslach fan dizze wedstriid wêze sil.