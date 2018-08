Kampanje Rêdingsbrigade oer betsjutting flaggen

Rêdingsbrigaden ha in basisset fan flaggen. Dat binne bygelyks in readgiele, dy't betsjut dat de rêdingspost iepen is; in gielen ien, dy't oanjout dat it gefaarlik is om te swimmen en dat it dêrom ôfret wurdt; en in readen ien dy't betsjut dat'st net swimme moast omdat de situaasje sa gefaarlik is, dat it net ferantwurde is.

De kampanje fan de Rêdingsbrigade begjint takom jier.