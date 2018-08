Skipper Geale Tadema fan board lansearre by IFKS

Tadema siet oan it helmhout, doe't it roer fan syn skûtsje rekke waard. Hy is yntusken wer oan board brocht. It roer fan it skûtsje is bot skansearre. De Drie Gebroerders hat de wedstryd ferlitten en ferspilet dêrmei de goede posisjonearring yn it klassemint.

Yn de radio-útstjoering joech Arend Wisse de Boer syn flater ta en makke er syn ekskuzen oan Geale Tadema. "Ik draaide te let", sei De Boer. "As je sa fout binne, dan ha je ek gjin rjocht om te silen, fyn ik. Dan kinne je better nei hûs gean."