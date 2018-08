It is tiid foar de twadde wedstriid by Ychtenbrêge fan de Grutte A yn it IFKS skûtsjesilen. Woansdei waard der ek al by it doarpke syld, doe wie it in ynhelwedstriid. Tongersdei is de wedstriid dy't al ynpland stie. Wa komt hjoed as earste oer de finish? Folgje it live!