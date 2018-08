UPDATE: Brân op skip Harns noch net ûnder kontrôle

It fjoer sit yn it rom fan it skip. Dêr stiet in kuolynstallaasje om de fisken, dy't dêr normaal yn sitte, kuol te hâlden. It isolaasjemateriaal dat derby heart, stiet yn de brân. "Daarbij is veel smerige rook vrijgekomen. Inmiddels zien we geen rook meer", zei Weert krekt nei fjouweren.

Direkt dêrnei lôge de brân wer op, mei hege flammen en in protte reek. "Er was even een heel hevige rookontwikkeling. De manschappen moesten zich daarom terugtrekken." Dat duorde in skoftke, mar yntusken besykje de brânwachtminsken wer om tichterby de brânkearn te kommen.