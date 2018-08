Grutte skipsbrân yn Harns; ruten en doarren slute

It fjoer sit yn it rom fan it skip. Hjir soe isolaasjemateriaal yn brân stean. Troch de hitte wie it foar de brânwacht lang net mooglik om flakby de kearn fan de brân te kommen. Dêrom wurdt mei in waarmtebyldkamera besocht om de krekte kearn te lokalisearjen. It skip hat gjin lading oan board.

De brânwacht besiket no om de brân fan binnen it skip út te dwêsten. Om't it noch sa waarm is, moatte de brânwachtminsken hieltyd ôfwikselje. Dêrom is opskaald nei grutte brân.

Yntusken is ek de skombluswein fan It Hearrenfean ûnderweis nei de brân ta.