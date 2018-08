Schilder en Mathieu werom yn basis Cambuur tsjin Jong AZ

Oanfierder Robbert Schilder komt nei in skorsing werom yn de basis en dêrtroch giet Robert van Koesveld derút. Andrejs Ciganiks makket plak foar Justin Mathieu. Sawol Van Koesveld as Ciganiks binne net hielendal fris út de wedstriid fan ferline wike kommen, sa sei trainer René Hake. "Zowel Ciganiks als Van Koesveld hadden last van stijfheid. Daar anticiperen we op. Als we ze laten staan, is de kans aanwezig dat het mis gaat en dan kunnen ze misschien acht weken niet spelen."