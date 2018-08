Frjentserter Jacob Kooistra riddere foar syn wurk foar psychiatryske pasjinten

Kooistra wurke fan 1969 ôf by de GGZ en sette him jierrenlang yn foar de soarch fan psychiatryske pasjinten. Hy hat mei ferskate inisjativen de soarch foar dizze groep minsken op de kaart set en wie belutsen by it oprjochtsjen fan in krisistsjinst by de GGZ.

Bûten syn wurk om wie hy ek aktyf as frijwilliger foar dizze groep minsken. Kooistra is yntusken mei pensjoen.