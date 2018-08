Undersyksburo: folle minder besikers Reuzewykein Ljouwert

Hoefolle besikers hat Ljouwert it ôfrûne Reuzewykein lutsen? Dêr is ûndúdlikheid oer ûntstien, no't it ûndersyksburo Locatus út Woerden, dat ynhierd is om yn it Kulturele Haadstêdjier it oantal besikers te mjitten, mei hiel oare sifers komt as de gemeente.