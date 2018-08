Plysjes út Fryslân sykje mei nei fertochte automobilist yn Noard-Hollân

Plysjes út Fryslân hawwe woansdeitenacht yn it Noard-Hollânske Wieringerwerf oerenlang meisocht nei in fertochte automobilist. De man waard by it Van der Valkhotel by de A7 klemriden, mar wist rinnendewei te ûntkommen. Neffens tsjûgen ried de man yn in stellen auto en kaam er út de rjochting fan de Ofslútdyk.