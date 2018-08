Ek lytse gondels útnûge foar de gondelfeart yn Balk

De Stichting Feestweek Balk nûget ek lytse gondels út om mei te dwaan oan de jierlikse Gondelfeart, nije wike tongersdei. It is soms in probleem foar minsken om in grutte gondel te bouwen, want dêr hawwe je in protte romte foar nedich. Om dochs genôch animo foar de Gondelfeart te hâlden, hat de stichting de oprop dien om gondels 'op heal formaat' te bouwen.