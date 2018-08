Grinzer sikehûs UMCG is wiis mei it jild fan Maarten syn swimtocht

De aksje fan Maarten is dêrom ek fan grut belang fynt hy. Net allinnich hat de swimmer der foar soarge dat der in pear miljoen op it kleed kaam is, mar ek hat hy derfoar soarge dat ûndersyk nei kanker wer ûnder de oandacht komt. De belibbing is dêr folle grutter fan wurden en dat is neffens Schuringa fan hast noch gruttere wearde as it jild. De minsken prate der wer oer. Elkenien ken wol ien dy't siik wurden is fan kanker en no is it besef der mear dat benammen troch ûndersyk de sykte bestriden wurde kin.