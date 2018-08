Partoeren Monfils en Tuinenga yn de finale fan de Frouljus PC

It partoer fan Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma nimt it yn de finale fan de frouljus PC op tsjin it partoer fan Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. De Frouljus PC is de wichtichste keatspartij foar froulju yn Fryslân, en wurdt dit jier alwer foar de 42ste kear keatst yn Weidum.