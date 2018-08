Minder minsken mei útkearing yn gemeente De Fryske Marren

Yn oktober 2017 is De Fryske Marren úteinset mei de wurkwize 'Scherp aan de Poort'. Dêrmei wol de gemeente berikke dat minsken allinnich in útkearing krije as sy dêr echt rjocht op hawwe. Fierder krije wurkleazen help by it oplossen fan skulden en sosjale problemen. As der net gau in baan te finen is, wurdt der frijwilligerswurk socht, sadat minsken net hieltyd thús sitte.