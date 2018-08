Sikke Heerschop wint ynhelwedstriid by Ychtenbrêge

Froukje Osinga-Meijer kaam as earste om de boppenste tonne, mar hie net yn de gaten dat se te betiid starten wie. "Wy fûnen it in perfekte start." Doe't it minne nijs har berikte ferliet se it wedstrydwetter. De u-flage (ek wol japanner neamd) wappere en dat betsjut dat wa't falsk start, net opnij starte mei.

Achter de Jonge Jasper lei de Wylde Wytse fan Sikke Heerschop, en dy kaam dus al gau op nûmer 1. Dat plak joegen Sikke Heerschop en syn bemanning net wer fuort. Achter him fochten Ton Brundel, Jeroen de Vos en Geale Tadema om it twadde plak. Fonger Talsma die mei de Jonge Jan lykas juster wer in ynhelrace en wist fan in tsiende plak nei it fjirde plak te silen.

Sikke Heerschop knope noch in reade protestflage yn it wand tsjin de skûtsjes dy't troch de fargeul foeren, mar neffens de regleminten is dat net ferbean. Hy helle it flachje foar de finish der ek wer út.