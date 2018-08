Nije fertochte oanhâlden yn saak Van Seggeren

De skoanmem fan Van Seggeren komt út Dútslân en is woansdeitemiddei oanhâlden yn Ljouwert. De frou sil troch de plysje heard wurde. Tjeerd van Seggeren waard yn july 2017 dea fûn yn in greide by De Westereen. Earst waard tocht dat er mooglik troch in oanriding om it libben kaam wie, mar it die úteinlik bliken dat dit net it gefal wie.

It Iepenbier Ministearje is der altyd fanút gien dat der meardere minsken belutsen wiene by de dea fan Van Seggeren. It is noch net dúdlik wêr't de skoanmem fan Van Seggeren krekt fan fertocht wurdt.