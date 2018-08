Provinsje past belied foar faunaskea oan

Fierder is der yn de nije regels bepaald dat de totale skea (bûten de guozzegebieten) mei fiif oant tsien prosint werombrocht wurde moat. It giet dan bygelyks om fûgels dy't fruit opite. As dit net helle wurdt, dan sil it eigen risiko fierder omheech brocht wurde.

Foar't boeren yn oanmerking komme foar in fergoeding foar faunaskea, moatte se wol maatregelen troffen hawwe om de skea foar te kommen of te beperken. Ek sil der gjin skeafergoeding betelle wurde as it gewaaks net mear fan it lân ôfhelle wurde sil.

Sjoch foar it folsleine belied, en ek alle útsûnderingen op de site fan BIJ12.