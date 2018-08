Ynwenners Súdwest-Fryslân fine Frysk wichtiger as tocht

In soad ynwenners fine dat it Frysk bestean bliuwe moat. Mar de taal moat yn alle gefallen net ferplicht oplein wurde. Ynwenners fine it wichtich dat bern it Frysk op skoalle leare, mar dat moat wol op in 'leuke' manier. De gemeente moat it Frysk en it Nederlânsk neist elkoar brûke.

Jongeren

Wethâlder Stella van Gent wol foaral ynsette op jongeren. Streekrjocht ynfloed op it taalbelied fan pjutteboartersplakken hat sy net, mar stimulearje en ferliede om mear oan it Frysk te dwaan kin se wol, sa seit sy. Ek yn petearen mei basisskoallen wol Van Gent it belang fan de Fryske taal nei foaren bringe.