Ynwenners Súdwest-Fryslân ferdield oer it Frysk

In soad ynwenners fine dat it Frysk bestean bliuwe moat. Mar de taal moat yn elts gefal net ferplicht oplein wurde. Ynwenners fine it wichtich dat bern it Frysk op skoalle leare, mar dat moat wol op in 'leuke' manier. De gemeente moat it Frysk en it Nederlânsk neist elkoar brûke.

Bliid

Wethâlder Stella van Gent is bliid mei de útkomsten. "Der leit in moaie útdaging foar de gemeente en ek foar ús ynwenners. Foar ús by it meitsjen fan nij belied en it útfieren dêrfan. En foar de ynwenners by harren hâlding foar it Frysk oer, bygelyks it grutbringen fan de bern. Wat wolle sy dat harren bern meikrije fan it Frysk? En dan giet it net allinnich om de taal, mar ek om de Fryske kultuer."

Foarbyld

Van Gent wol sels it goede foarbyld jaan. Sy begjint yn septimber mei in ferfolchkursus Frysk praten. Wethâlder Erik Faber sil fan 't hjerst ek in kursus Frysk praten folgje. Van Gent: "It Frysk is in prachtige en unike taal dy't mear omtinken fertsjinnet. It is in taal om grutsk op te wêzen."