LIVEBLOG: de Frouljus PC yn Weidum

It is in de wichtichste partij fan it jier foar de froulju: de Frouljus PC yn Weidum. Woansdei 22 augustus is it safier, dan wurdt de 42de edysje fan de dy frouljus partij keatst. Folgje hjir de hiele dei it lêste nijs oer de Frouljus PC en alle útslaggen.