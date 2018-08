SC Hearrenfean en stewards sitte wer op ien line, duel tsjin Feyenoord kin trochgean

Spandoek

By de earste thúswedstriid fan it seizoen stie de fuotbalklup stil by alle minsken dy't it lêste jier ferstoarn wienen. Der wie in spandoek ophongen om in ferstoarne supporter te betinken. Dat waard lykwols fuorthelle troch stewards.

SC Hearrenfean brocht yn earste ynstânsje in ferklearring nei bûten dêr't yn stie dat de minsken dy't de oarder yn it stadion hâlde "net neffens belied" hannele hienen. Dêr makken de stewards harren lilk oer, om't se neffens harren just opdracht fan de klup krigen hienen om dat spandoek fuort te heljen.