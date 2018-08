Suver Nuver strijdbaar na uitspraak in de zaak De Jong

De Friese stichting Suver Nuver streeft erna het gebruik van cannabis voor medicinaal gebruik te legaliseren in Fryslân. De stichting heeft met locaties in onder andere Leeuwarden, Zwolle en Groningen meerdere vestigingen in Nederland. De uitspraak in de zaak De Jong wordt bij de stichting met blijdschap ontvangen. "Dit is prachtig nieuws voor de familie De Jong, ik denk dat ze blij mogen zijn dat er na een lange strijd dit als uitkomst is gekomen", zo vertelt voorzitter Beintema.

Verschillen

Beintema denkt echter niet dat de uitspraak in de zaak De Jong hem zal gaan helpen in zijn zaak. "De zaak waar ik voor kom, en de zaak De Jong zijn echt totaal verschillende dingen die niet met elkaar zijn te vergelijken. Maar ik heb er vertrouwen in dat er ook in ons geval een positieve uitspraak zal gaan komen."

Volgens het hof was er bij de zaak De Jong niet voldoende rekening gehouden met de specifieke wijze van kweken, met name dat De Jong geen verduistering of kunstlicht heeft gebruikt. Er is geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van De Jong. Daarom kon niet worden vastgesteld of hij een financieel voordeel van het kweken heeft gehad.

Geen verrassing

In ons land is medicinale cannabis om te roken alleen op recept te verkrijgen, en daar zijn strenge regels aan verbonden. Daarnaast wordt het vaak niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dat Beintema zich nu moet melden, komt niet als een verrassing voor hem. "Ik zit hier al drie jaar op te wachten. Ik vind het prima, maar op dit moment is het zo groot geworden dat wij zo snel mogelijk een uitspraak willen hebben."

Na een uitspraak wil Beintema het liefst met een vergunning verder met de stichting, om er dan een serieus bedrijf van te maken.