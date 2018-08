Keepster Loes Geurts fan Hichtum werom by Oranjefroulju

Geurts sette nei it EK fan ferline jier tydlik in punt achter har karriêre. Se hie al langer twivels, om't it fuotbaljen har mear enerzjy koste as dat it opsmiet en se de wille yn it spultsje kwyt wie. Yn 2015 rekke Geurts blessearre oan de holle. Se kaam werom, mar siet faak as twadde keeper op de reservebank, sawol by de klups dêr't se spile as by it nasjonale frouljusalvetal.

Sherida Spitse fan Snits is ek selektearre foar de wedstriid tsjin Noarwegen.