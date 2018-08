Sjalets net skansearre by brân yn Eastermar, bewenners werom

By de brân op rekreaasjepark Onder de Linde yn Eastermar binne gjin sjalets fernield rekke. Dat lit de brânwacht woansdeitemoarn witte. Yn earste ynstânsje waard tocht dat sa'n fjouwer of fiif sjalets skea oprûn hiene, mar by in neiere ynspeksje hat bliken dien dat dat net it gefal is. Alle sjalets binne yntusken fentilearre en de fakânsjegongers binne werom.